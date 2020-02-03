Володин назвал дату отчёта кабмина в Госдуме

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что ежегодный отчёт правительства в нижней палате российского парламента состоится 15 апреля.

«Дата определена на 15 апреля», — приводит РИА Новости заявление Володина по итогам заседания Совета Госдумы.

Также он заявил, что парламентариям необходимо будет утвердить окончательный регламент проведения отчёта правительства.

15 января правительство России во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку. Новым премьер-министром России был назначен Михаил Мишустин, ранее занимавший пост руководителя Федеральной налоговой службы.

21 января был объявлен новый состав российского правительства.