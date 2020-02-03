Россия пока не ограничивает командировки чиновников из-за коронавируса

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что Россия пока не вводит ограничения на командировки чиновников в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

Об этом информирует РИА Новости.

Она ответила на вопрос, есть ли запреты на командировки для чиновников из-за коронавируса.

«У нас нет запрета, я даже сейчас, когда вам озвучивала проект распоряжений, который мы надеемся принять, за исключением членов официальных делегацией, лиц, имеющих вид на жительство и так далее. Пока мы такие ограничения не вводим», — сказала Голикова.

По данным агентства, ранее ВТБ в связи с угрозой коронавируса временно приостановил командировки своих сотрудников в КНР и ряд государств Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее российское правительство внесло коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Глава кабмина Михаил Мишустин подписал национальный план по борьбе с распространением коронавируса.