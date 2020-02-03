Россия не станет вводить новые ограничительные меры из-за коронавируса

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила об отсутствии оснований для введения новых ограничительных мер из-за коронавируса 2019-nCoV.

Как сообщает РИА Новости, она отметила, что по мере развития ситуации Россия будет реагировать либо в нынешнем плановом режиме, либо же в жёстком.

«Когда речь идёт о жёстком режиме, то речь идёт о чрезвычайной ситуации. Но таковой пока у нас нет, и, соответственно, оснований для того, чтобы вводить какие-то ограничительные меры внутри страны, кроме тех, которые уже ввели, на сегодняшний день не имеется», — сказала Голикова.

Ранее правительство России внесло коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Позднее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал национальный план по борьбе с распространением коронавируса.

31 января Голикова сообщила, что первые случаи коронавируса выявлены на территории России в Тюменской области и Забайкалье.

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