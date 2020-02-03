В России из-за коронавируса 4 тысячи человек находятся под наблюдением
- РИА Новости
«Остаются под медицинским наблюдением более 4 тыс. лиц по контакту с теми, кто на сегодняшний день остаётся под подозрением и по кому проводятся медицинские и лабораторные исследования в части выявления у них коронавирусной инфекции», — приводит Интерфакс слова Поповой.
Ранее Попова сообщила, что коронавирус очень опасен для пожилых людей, при первых же симптомах необходимо обратиться к врачу.
Также она сообщала, что риска распространения в России коронавируса, обнаруженного у двух китайских граждан в Забайкалье и Тюменской области, в настоящее время нет.