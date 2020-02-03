В России из-за коронавируса 4 тысячи человек находятся под наблюдением

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что под медицинским наблюдением в России остаются более четырёх тысяч человек, у которых были контакты с пациентами с подозрением на коронавирус.
В России из-за коронавируса 4 тысячи человек находятся под наблюдением
  • РИА Новости

«Остаются под медицинским наблюдением более 4 тыс. лиц по контакту с теми, кто на сегодняшний день остаётся под подозрением и по кому проводятся медицинские и лабораторные исследования в части выявления у них коронавирусной инфекции», — приводит Интерфакс слова Поповой.

Ранее Попова сообщила, что коронавирус очень опасен для пожилых людей, при первых же симптомах необходимо обратиться к врачу.

Также она сообщала, что риска распространения в России коронавируса, обнаруженного у двух китайских граждан в Забайкалье и Тюменской области, в настоящее время нет.

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