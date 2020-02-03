В Минздраве рассказали о дефиците онкологов в российских поликлиниках

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Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения России Андрей Карпин заявил, что дефицит онкологов в российских поликлиниках составляет почти 2 тыс. человек.
В Минздраве рассказали о дефиците онкологов в российских поликлиниках
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Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.

«По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, на сегодняшний день отмечается дефицит врачей-онкологов в поликлиниках — 1987 человек», — цитирует его РИА Новости.

Специалист добавил, что наиболее высокая обеспеченность онкологами зафиксирована в Москве и Санкт-Петербурге. При этом наибольшая потребность в квалифицированных специалистах, по данным за 2017—2018 годы, была в регионах Дальнего Востока и в Северо-Кавказском федеральном округе.

В ноябре 2019 года директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина Иван Стилиди в беседе с kp.ru рассказал о наиболее распространённых видах рака в России.

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