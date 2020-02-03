Подозреваемого по делу о ЧП в Новосибирске отправили под домашний арест
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление судьи.
«Избрать подозреваемому Шматову Антону Анатольевичу меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца — до 2 апреля 2020 года», — заявила судья.
Следствие ходатайствовало об аресте подозреваемого.
Ранее Шматов на заседании суда заявил о намерении сотрудничать со следствием. Он сказал, что не мог знать, что здание не пригодно для массовых мероприятий.
В ночь на 2 февраля в Новосибирске во время нелегальной вечеринки произошло обрушение крыши в пристройке, использовавшейся в качестве раздевалки на входе в кафе.
В результате произошедшего погибла девушка, ещё четыре человека пострадали. По данным местных властей, ЧП произошло из-за скопившегося на крыше снега.