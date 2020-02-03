Подозреваемого по делу о ЧП в Новосибирске отправили под домашний арест

Советский районный суд Новосибирска отправил под домашний арест организатора молодёжной вечеринки в хозяйственном помещении, где произошло обрушение крыши на людей.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление судьи.

«Избрать подозреваемому Шматову Антону Анатольевичу меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца — до 2 апреля 2020 года», — заявила судья.

Следствие ходатайствовало об аресте подозреваемого.

Ранее Шматов на заседании суда заявил о намерении сотрудничать со следствием. Он сказал, что не мог знать, что здание не пригодно для массовых мероприятий.

В ночь на 2 февраля в Новосибирске во время нелегальной вечеринки произошло обрушение крыши в пристройке, использовавшейся в качестве раздевалки на входе в кафе.

В результате произошедшего погибла девушка, ещё четыре человека пострадали. По данным местных властей, ЧП произошло из-за скопившегося на крыше снега.