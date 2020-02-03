Организатор вечеринки в Новосибирске намерен сотрудничать со следствием

Организатор вечеринки в Новосибирске, во время которой крыша пристройки кафе обрушилась на людей, Антон Шматов заявил на заседании Советского райсуда о намерении сотрудничать со следствием.

«Я намерен сотрудничать со следствием, искренне раскаиваюсь в содеянном и сочувствую утрате людей. Прошу более мягкую меру пресечения», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, он не мог знать, что здание непригодно для мероприятия, а собственники помещения содействовали ему в организации и даже сами провели в здание электричество, установили электрощиток, сказав, что раньше в помещении работало кафе. При этом никто не говорил ему о необходимости убрать снег с крыши.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске во время нелегальной вечеринки разрушилась пристройка, которая использовалась как раздевалка на входе в кафе. В результате ЧП погибла девушка, ещё четыре человека пострадали. По предварительной версии, кровля сделанного из сэндвич-панелей строения не выдержала веса снега.

Видео ликвидации последствий обрушения крыши в Новосибирске — в материале RT.