Организатор вечеринки в Новосибирске намерен сотрудничать со следствием

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Организатор вечеринки в Новосибирске, во время которой крыша пристройки кафе обрушилась на людей, Антон Шматов заявил на заседании Советского райсуда о намерении сотрудничать со следствием.
Организатор вечеринки в Новосибирске намерен сотрудничать со следствием
  • РИА Новости

«Я намерен сотрудничать со следствием, искренне раскаиваюсь в содеянном и сочувствую утрате людей. Прошу более мягкую меру пресечения», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, он не мог знать, что здание непригодно для мероприятия, а собственники помещения содействовали ему в организации и даже сами провели в здание электричество, установили электрощиток, сказав, что раньше в помещении работало кафе. При этом никто не говорил ему о необходимости убрать снег с крыши.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске во время нелегальной вечеринки разрушилась пристройка, которая использовалась как раздевалка на входе в кафе. В результате ЧП погибла девушка, ещё четыре человека пострадали. По предварительной версии, кровля сделанного из сэндвич-панелей строения не выдержала веса снега.

Видео ликвидации последствий обрушения крыши в Новосибирске — в материале RT.

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