В Югре госпитализировали вахтовиков из-за контакта с заразившейся коронавирусом

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В Ханты-Мансийском автономном округе госпитализировали вахтовиков из-за контакта с китайской студенткой, заразившейся коронавирусом.
В Югре госпитализировали вахтовиков из-за контакта с заразившейся коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом сообщает megatyumen.ru.

Речь идёт о трёх гражданах Узбекистана, которые 28 января летели рейсом Новосибирск — Тюмень. В настоящее время они находятся в Нижневартовской окружной клинической больнице.

Как рассказал главврач Олег Юлдашев, всех троих разместили в боксе.

«У граждан Узбекистана нет никаких симптомов заболевания, но проверить их из-за контакта с китаянкой мы обязаны. У них взяли кровь на анализ и отправили её для исследований в Новосибирск. Сейчас нужно выждать время и дождаться результатов исследований», — пояснил он.

Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбургские вузы начали переводить студентов из Китая на дистанционное обучение.

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