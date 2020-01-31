Екатеринбургские вузы начали переводить студентов из Китая на дистанционное обучение

Екатеринбургские вузы начали переводить китайских студентов на дистанционное обучение.

Об этом сообщает URA.RU.

В частности, в пресс-службе горного университета рассказали, что у них обучаются 77 граждан КНР. Из них 54 покинули территорию России на период каникул.

«Они обучаются по индивидуальному учебному графику. Для тех, кто не покидал Россию, занятия начнутся согласно расписанию», — уточнили в вузе.

Индивидуальные дистанционные планы для китайских студентов в случае необходимости разработает УрФУ.

«Каникулы для выехавших студентов из Китая продлены Министерством науки и высшего образования РФ до 3 марта. Если они захотят остаться в Китае дольше, чем до этого срока, мы отнесёмся с пониманием и предложим им дистанционную форму обучения», — заявили в пресс-службе университета.

Ранее сообщалось, что китайским студентам тюменского вуза продлили каникулы.

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