В Госдуме объяснили инициативу ужесточить наказание для шумных соседей

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Анна Лушникова
Зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев прокомментировал RT предложение ужесточить наказание для соседей, которые шумят в жилых домах с 23:00 до 07:00.
В Госдуме объяснили инициативу ужесточить наказание для шумных соседей
  • РИА Новости

«Мы живём в больших домах, и, когда соседи ночью начинают сверлить стены или громко включают музыку, это не очень комфортно. Лично моё мнение — ужесточение разумно. Другой вопрос в том, по каким критериям это всё будут оценивать. Если критерии и правила будут прописаны в Жилищном кодексе или в Кодексе об административных правонарушениях, это будет очень удобно. Мы должны уважать людей, живущих рядом с нами», — сказал депутат.

Ранее депутаты Госдумы предложили ужесточить наказание для соседей, которые шумят в жилых домах с 23:00 до 07:00.

Предполагается, что денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.

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