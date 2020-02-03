В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей
- АГН «Москва»
Как пишет газета, предполагается, что денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.
Согласно проекту, административный штраф выписывается собственникам квартир за систематическое нарушение тишины — более двух раз в месяц.
В случае, если людям мешает кафе или другое заведение в доме, то деятельность предприятия может быть остановлена на 90 дней.
Уточняется, что нарушением тишины не будут считаться звуки, источник которых — «обычная жизнедеятельность человека».
Ранее «Невские новости» сообщали, что в Псковской области приняли новую редакцию закона о тишине.