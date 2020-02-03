В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей

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Депутаты Госдумы предложили ужесточить наказание для соседей, которые шумят в жилых домах с 23:00 до 7:00. О законопроекте рассказала «Известиям» член комитета по труду и соцполитике нижней палаты парламента Ольга Павлова.
В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей
  • АГН «Москва»

Как пишет газета, предполагается, что денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.

Согласно проекту, административный штраф выписывается собственникам квартир за систематическое нарушение тишины — более двух раз в месяц.

В случае, если людям мешает кафе или другое заведение в доме, то деятельность предприятия может быть остановлена на 90 дней.

Уточняется, что нарушением тишины не будут считаться звуки, источник которых — «обычная жизнедеятельность человека».

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Псковской области приняли новую редакцию закона о тишине.

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