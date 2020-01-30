В Псковской области приняли новую редакцию закона о тишине

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Псковское областное собрание депутатов приняло обновлённую редакцию закона о тишине.
В Псковской области приняли новую редакцию закона о тишине
  • Pixabay

Как сообщают «Невские новости», за нарушение тишины будут привлекать к административной ответственности.

Сумма штрафа для граждан за шум в запрещённое время составит 1 до 3 тыс. руб., должностным лицам — от 5 до 7 тыс. руб.

Шуметь нельзя в будние дни ночью с 21:00 до 8:00 и днём с 13:00 до 15:00, а в выходные и праздничные дни — ночью с 22:00 до 10:00.

Уточняется, что раньше закон распространялся только на многоквартирные дома, теперь он охватывает и общественные места (улицы, парки, скверы, придомовые территории).

Ранее «Известия» сообщали, что Совет Федерации предложил включить в КоАП ответственность для россиян, нарушающих тишину в ночное время.

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