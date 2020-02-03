Поезд Пекин — Москва пересёк российскую границу без пассажиров

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Поезд, следующий по маршруту Пекин — Москва, пересёк российско-китайскую границу в Забайкалье без пассажиров. Об этом сообщается на официальном портале Забайкальского края.
Поезд Пекин — Москва пересёк российскую границу без пассажиров
  • АГН «Москва»

«С находящимися в поезде железнодорожниками проводят специальные медико-профилактические мероприятия», — отметили там.

С 3 февраля «Российские железные дороги» приостанавливают пассажирское сообщение с Китаем в связи с ситуацией с распространением коронавируса.

Глава Приморья Олег Кожемяко сообщил об открытии карантинных пунктов для граждан КНР, которые въезжают в Россию по виду на жительство.

Политолог Центра цивилизационных стратегий Виталий Волчков в беседе с телеканалом «360» оценил возможные последствия закрытия границы между Россией и Китаем.

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