В Благовещенске эвакуируют все школы после сообщений о минировании

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Во всех школах Благовещенска проводят эвакуацию после получения сообщений о минировании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.
В Благовещенске эвакуируют все школы после сообщений о минировании
  • РИА Новости

«В Благовещенске из-за сообщений о минировании проходит эвакуация детей из всех школ. Просим родителей по возможности забрать детей. Ведётся обследование общеобразовательных учреждений спецслужбами. Эвакуируем 21 школу», — сообщили агентству.

Ранее власти Хабаровска решили эвакуировать все школы города из-за поступивших угроз распространения в зданиях нервно-паралитического газа.

23 января в Хабаровске, Благовещенске и Комсомольске-на-Амуре поступили сообщения о минировании детских садов. Дети были эвакуированы и размещены в ближайших школах и соцучреждениях.

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