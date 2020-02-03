В Благовещенске эвакуируют все школы после сообщений о минировании
- РИА Новости
«В Благовещенске из-за сообщений о минировании проходит эвакуация детей из всех школ. Просим родителей по возможности забрать детей. Ведётся обследование общеобразовательных учреждений спецслужбами. Эвакуируем 21 школу», — сообщили агентству.
Ранее власти Хабаровска решили эвакуировать все школы города из-за поступивших угроз распространения в зданиях нервно-паралитического газа.
23 января в Хабаровске, Благовещенске и Комсомольске-на-Амуре поступили сообщения о минировании детских садов. Дети были эвакуированы и размещены в ближайших школах и соцучреждениях.