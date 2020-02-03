Все школы Хабаровска эвакуируют из-за угроз

Власти Хабаровска решили эвакуировать все школы города из-за поступивших угроз распространения в зданиях нервно-паралитического газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на хабаровскую администрацию.

«В три школы поступили сообщения об угрозе без привязки к определённым школам. Поэтому принято решение эвакуировать все учреждения», — цитирует агентство представителя администрации.

Как уточняется, детей размещают в соседних социальных объектах.

23 января в Хабаровске, Благовещенске и Комсомольске-на-Амуре поступили сообщения о минировании детских садов. Дети были эвакуированы и размещены в ближайших школах и соцучреждениях.

«Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД сообщали, что в Санкт-Петербурге задержали мужчину за ложное сообщение о минировании аэропорта.