Все школы Хабаровска эвакуируют из-за угроз
- РИА Новости
«В три школы поступили сообщения об угрозе без привязки к определённым школам. Поэтому принято решение эвакуировать все учреждения», — цитирует агентство представителя администрации.
Как уточняется, детей размещают в соседних социальных объектах.
23 января в Хабаровске, Благовещенске и Комсомольске-на-Амуре поступили сообщения о минировании детских садов. Дети были эвакуированы и размещены в ближайших школах и соцучреждениях.
«Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД сообщали, что в Санкт-Петербурге задержали мужчину за ложное сообщение о минировании аэропорта.