Все школы Хабаровска эвакуируют из-за угроз

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Власти Хабаровска решили эвакуировать все школы города из-за поступивших угроз распространения в зданиях нервно-паралитического газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на хабаровскую администрацию.
Все школы Хабаровска эвакуируют из-за угроз
  • РИА Новости

«В три школы поступили сообщения об угрозе без привязки к определённым школам. Поэтому принято решение эвакуировать все учреждения», — цитирует агентство представителя администрации.

Как уточняется, детей размещают в соседних социальных объектах.

23 января в Хабаровске, Благовещенске и Комсомольске-на-Амуре поступили сообщения о минировании детских садов. Дети были эвакуированы и размещены в ближайших школах и соцучреждениях.

«Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД сообщали, что в Санкт-Петербурге задержали мужчину за ложное сообщение о минировании аэропорта.

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