В Петербурге произошёл пожар в здании «Лениздата»

В Санкт-Петербурге произошло возгорание на четвёртом этаже здания «Лениздата». На месте работают сотрудники МЧС.

«По адресу: набережная Реки Фонтанки, дом 59а происходит горение на четвёртом этаже пятиэтажного здания «Лениздата», площадь пожара — 100 кв. м», — цитирует РИА Новости представителя экстренных служб.

В ликвидации пожара участвуют около 60 человек и 16 единиц техники.

В мае произошёл пожар в здании издательского дома «Известия» на Пушкинской площади в Москве.

Портал «Юга.ру» также передавал, что в Сочи намерены создать межведомственную группу для проверки общежитий из-за пожаров.