В Петербурге произошёл пожар в здании «Лениздата»

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В Санкт-Петербурге произошло возгорание на четвёртом этаже здания «Лениздата». На месте работают сотрудники МЧС.
В Петербурге произошёл пожар в здании «Лениздата»
  • РИА Новости

«По адресу: набережная Реки Фонтанки, дом 59а происходит горение на четвёртом этаже пятиэтажного здания «Лениздата», площадь пожара — 100 кв. м», — цитирует РИА Новости представителя экстренных служб.

В ликвидации пожара участвуют около 60 человек и 16 единиц техники.

В мае произошёл пожар в здании издательского дома «Известия» на Пушкинской площади в Москве.

Портал «Юга.ру» также передавал, что в Сочи намерены создать межведомственную группу для проверки общежитий из-за пожаров.

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