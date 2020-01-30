В Сочи проверят общежития из-за пожаров

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В Сочи планируют создать межведомственную группу для проверки общежитий.
В Сочи проверят общежития из-за пожаров
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

По итогам мониторинга будет разработана городская муниципальная программа, в которой пропишут очерёдность ремонта домов с учётом их состояния. Прежде всего речь идёт об общежитиях и малосемейках, которых насчитывается более 300.

В январе в общежитии на Донской улице произошло два пожара. В обоих случаях причиной стало неосторожное обращение с огнём. Тем не менее в Госпожнадзоре отметили ненадлежащее состояние коммуникаций. Например, дом не оборудован системой внутреннего противопожарного водопровода и датчиками.

Ранее URA.RU сообщало о начале доследственной проверки в Курганской области после гибели трёх человек при пожаре.

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