В Сочи проверят общежития из-за пожаров
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- РИА Новости
Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
По итогам мониторинга будет разработана городская муниципальная программа, в которой пропишут очерёдность ремонта домов с учётом их состояния. Прежде всего речь идёт об общежитиях и малосемейках, которых насчитывается более 300.
В январе в общежитии на Донской улице произошло два пожара. В обоих случаях причиной стало неосторожное обращение с огнём. Тем не менее в Госпожнадзоре отметили ненадлежащее состояние коммуникаций. Например, дом не оборудован системой внутреннего противопожарного водопровода и датчиками.
Ранее URA.RU сообщало о начале доследственной проверки в Курганской области после гибели трёх человек при пожаре.