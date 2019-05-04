В Москве произошёл пожар в здании издательского дома «Известия»

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В Москве произошло возгорание в здании издательского дома «Известия» на Пушкинской площади.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«В службу поступило сообщение о возгорании по адресу Тверская улица, дом 18, корпус 1, на третьем этаже здания издательства «Известия». В ходе тушения был спасён один человек», — сказал собеседник.

Как добавили в ведомстве, открытое горение на площади 50 кв. м уже потушено.

Ранее в Москве во время пожара в доме спасли 12 человек.

В конце января Nation News передавал, что из-за пожара в общежитии в Санкт-Петербурге эвакуировали 300 человек.

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