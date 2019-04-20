В Москве во время пожара в доме спасли 12 человек

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На северо-востоке Москвы во время пожара, произошедшего в квартире многоэтажного жилого дома, были спасены 12 человек. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по столице.

По её данным, возгорание площадью 10 кв. м. произошло в квартире на десятом этаже дома, расположенного на ул. Инженерной.

«Благодаря оперативному прибытию и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений с балкона горящей квартиры был спасён один человек и передан для осмотра наряду скорой помощи, а с вышележащих этажей спасены 11 человек, детей среди них нет», — заявили в спасательном ведомстве.

В МЧС добавили, что возгорание было ликвидировано в 19:15. Информации о пострадавших не поступало. К тушению пожара были привлечены 19 человек и задействовано четыре единицы техники.

Ранее сайт телеканала «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС сообщал, что в Москве загорелся жилой комплекс «ЗИЛАРТ».

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