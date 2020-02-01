Россия приостанавливает безвизовые турпоездки в КНР из-за коронавируса

Короткая ссылка
Правительство России приняло решение приостановить безвизовые туристические поездки в Китай из-за вспышки нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Россия приостанавливает безвизовые турпоездки в КНР из-за коронавируса
  • РИА Новости

Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте кабмина России.

«Временно приостановить безвизовые туристические поездки, предусмотренные соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года», — указывается в заявлении.

Отмечается, что сотрудники ФСБ России должны начать реализацию данного распоряжения с «00:00 местного времени 2 февраля 2020 года».

Ранее Роспотребнадзор поручил властям регионов России усилить мероприятия по обеспечению дезинфекционного режима, чтобы не допустить распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV.

Орнитолог кандидат биологических наук Евгений Коблик в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил роль перелётных птиц в распространении коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить