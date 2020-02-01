Россия приостанавливает безвизовые турпоездки в КНР из-за коронавируса

Правительство России приняло решение приостановить безвизовые туристические поездки в Китай из-за вспышки нового типа коронавируса 2019-nCoV.

Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте кабмина России.

«Временно приостановить безвизовые туристические поездки, предусмотренные соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года», — указывается в заявлении.

Отмечается, что сотрудники ФСБ России должны начать реализацию данного распоряжения с «00:00 местного времени 2 февраля 2020 года».

Ранее Роспотребнадзор поручил властям регионов России усилить мероприятия по обеспечению дезинфекционного режима, чтобы не допустить распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV.

Орнитолог кандидат биологических наук Евгений Коблик в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил роль перелётных птиц в распространении коронавируса.