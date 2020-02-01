Кабмин России: приостановка безвизовых турпоездок с Китаем касается граждан КНР

В правительстве России уточнили, что решение о приостановке безвизовых групповых туристических поездок касается только граждан Китая, а не россиян.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Распоряжение подразумевает меры только в адрес китайских граждан: временно приостанавливается въезд китайских граждан в Россию в рамках групповых туристических поездок, а также приостанавливается выдача рабочих виз в Россию для граждан КНР», — пояснили в аппарате правительства.

В аппарате кабмина добавили, что правительство России никак не ограничивает российских граждан от поездок в Китай, но рекомендует воздержаться от них.

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