Кабмин России: приостановка безвизовых турпоездок с Китаем касается граждан КНР

Короткая ссылка
В правительстве России уточнили, что решение о приостановке безвизовых групповых туристических поездок касается только граждан Китая, а не россиян.
Кабмин России: приостановка безвизовых турпоездок с Китаем касается граждан КНР
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает РИА Новости.

«Распоряжение подразумевает меры только в адрес китайских граждан: временно приостанавливается въезд китайских граждан в Россию в рамках групповых туристических поездок, а также приостанавливается выдача рабочих виз в Россию для граждан КНР», — пояснили в аппарате правительства.

В аппарате кабмина добавили, что правительство России никак не ограничивает российских граждан от поездок в Китай, но рекомендует воздержаться от них.

Ранее Роспотребнадзор поручил властям регионов России усилить мероприятия по обеспечению дезинфекционного режима, чтобы не допустить распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV.

Орнитолог кандидат биологических наук Евгений Коблик в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил роль перелётных птиц в распространении коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить