Кабмин России: приостановка безвизовых турпоездок с Китаем касается граждан КНР
- АГН «Москва»
Об этом сообщает РИА Новости.
«Распоряжение подразумевает меры только в адрес китайских граждан: временно приостанавливается въезд китайских граждан в Россию в рамках групповых туристических поездок, а также приостанавливается выдача рабочих виз в Россию для граждан КНР», — пояснили в аппарате правительства.
В аппарате кабмина добавили, что правительство России никак не ограничивает российских граждан от поездок в Китай, но рекомендует воздержаться от них.
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