Минтруд опроверг изменение правил увольнения в России

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Министерство труда и социальной защиты России опровергло информацию СМИ о вступлении в стране с 1 февраля новых правил увольнения с работы.
Минтруд опроверг изменение правил увольнения в России
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Минтруд не подтверждает (опровергает) информацию, что с 1 февраля изменились правила увольнения, о которых пишет ряд СМИ», — заявили в ведомстве.

Как уточнили в министерстве, всю информацию по форме СТД-Р работодатель выдаёт сотрудникам, выбравшим электронный формат трудовой книжки, по их запросу не только при увольнении.

Отмечается, что приказ о форме СТД-Р ещё находится на госрегистрации в Министерстве юстиции.

Ранее СМИ сообщили о якобы вступлении в силу в России новых правил Минтруда относительно порядка увольнения, согласно которым сотрудникам в случае ухода с должности обязаны выдавать документ о трудовой деятельности по форме СТД-Р.

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