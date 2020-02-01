Новые правила увольнения вступают в силу в России с 1 февраля

В России с 1 февраля вступают в силу новые стандарты Министерства труда России относительно увольнений, согласно которым сотруднику в случае ухода с должности обязаны выдавать документ о трудовой деятельности по форме СТД-Р.

Как пишет газета «Известия», форма СТД-Р представляет собой аналог выписки из трудовой книжки.

В ней содержатся данные о длительности работы сотрудника у конкретного работодателя.

Издание отмечает, что новые правила увольнения связаны с переходом на электронные трудовые книжки.

Ранее сообщалось, что с 1 июля в России вступил закон о введении электронных трудовых книжек.

Документ обязывает всех работодателей до 1 июля 2020 года письменно проинформировать сотрудников о возможности выбрать между трудовой книжкой в бумажной или электронной форме.

Данные о трудоустройстве тех, кто впервые устроится на работу в 2021 году, будут вестись только в электронном виде.