Новые правила увольнения вступают в силу в России с 1 февраля
- РИА Новости
Как пишет газета «Известия», форма СТД-Р представляет собой аналог выписки из трудовой книжки.
В ней содержатся данные о длительности работы сотрудника у конкретного работодателя.
Издание отмечает, что новые правила увольнения связаны с переходом на электронные трудовые книжки.
Ранее сообщалось, что с 1 июля в России вступил закон о введении электронных трудовых книжек.
Документ обязывает всех работодателей до 1 июля 2020 года письменно проинформировать сотрудников о возможности выбрать между трудовой книжкой в бумажной или электронной форме.
Данные о трудоустройстве тех, кто впервые устроится на работу в 2021 году, будут вестись только в электронном виде.