Новые правила увольнения вступают в силу в России с 1 февраля

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В России с 1 февраля вступают в силу новые стандарты Министерства труда России относительно увольнений, согласно которым сотруднику в случае ухода с должности обязаны выдавать документ о трудовой деятельности по форме СТД-Р.
Новые правила увольнения вступают в силу в России с 1 февраля
  • РИА Новости

Как пишет газета «Известия», форма СТД-Р представляет собой аналог выписки из трудовой книжки. 

В ней содержатся данные о длительности работы сотрудника у конкретного работодателя.

Издание отмечает, что новые правила увольнения связаны с переходом на электронные трудовые книжки.

Ранее сообщалось, что с 1 июля в России вступил закон о введении электронных трудовых книжек.

Документ обязывает всех работодателей до 1 июля 2020 года письменно проинформировать сотрудников о возможности выбрать между трудовой книжкой в бумажной или электронной форме.

Данные о трудоустройстве тех, кто впервые устроится на работу в 2021 году, будут вестись только в электронном виде.

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