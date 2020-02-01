Роструд напомнил о четырёхдневной рабочей неделе в феврале

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Россиян ожидают длинные выходные с 22 по 24 февраля в связи с празднованием 23 февраля Дня защитника Отечества. Об этом рассказали в пресс-службе Роструда.

«В связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля, который выпадает в этом году на воскресенье, выходной переносится на 24 февраля, понедельник», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что россиян ждёт сокращённая рабочая неделя с 25 по 28 февраля.

Следующие длинные выходные ожидаются с 7 по 9 марта.

Ранее заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец рассказал, что в 2020 году россиян ожидают восемь сокращённых рабочих недель.

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