Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году

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В 2020 году россиян ожидают восемь сокращённых рабочих недель, сообщил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

«Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные», — цитирует его РИА Новости.

По словам Шкловца, в январе после новогодних каникул россиян ожидает двухдневная рабочая неделя, в феврале рабочими будут 25 — 28 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества, в марте Международный женский день, в свою очередь, сократит вторую рабочую неделю месяца до четырёх дней.

Четыре рабочих дня ожидают россиян с 27 по 30 апреля ввиду празднования Дня весны и труда.

«В мае в связи с переносами выходных дней с субботы, 4 января, и воскресенья, 5 января, первая рабочая неделя продлится всего три дня: с 6 по 8 мая. При этом следующая майская неделя также будет сокращённой из-за выходных, приуроченных ко Дню Победы», — добавил он.

Уточняется, что летом россиян ждёт всего одна сокращённая неделя в связи со Днём России 12 июня, а осенью День народного единства, 4 ноября, «разобьёт» рабочую неделю на два отрезка по два рабочих дня — со 2 по 3 ноября и с 5 по 6 ноября.

Ранее, как сообщала «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт Роспотребнадзора, специалисты ведомства рассказали, как правильно организовывать семейный досуг.

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