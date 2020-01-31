Российским работодателям предложили продлить отпуск гражданам КНР

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Роспотребнадзор предложил российским работодателям, у которых работают граждане Китая, продлить их отпуск.
Российским работодателям предложили продлить отпуск гражданам КНР
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что соответствующая рекомендация была направлена ряду российских общественных организаций, связанных с бизнесом, в частности Торгово-промышленной палате России, общественной организации «Деловая Россия», Российскому союзу предпринимателей и т.д.

«В связи с продолжающейся неблагополучной ситуацией в КНР, связанной с новым коронавирусом... даны предложения обратиться к работодателям с рекомендацией: в случае наличия работников — граждан КНР, находящихся в настоящее время в отпуске на территории КНР, продлить их отпуск до особого распоряжения», — указывается в заявлении.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что ВОЗ признала вспышку коронавируса 2019-nCoV в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения.

Академик РАМН, главный редактор журнала «Вопросы вирусологии» и директор ГУ НИИ вирусологии РАМН Дмитрий Львов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что коронавирус распространяется не так быстро, как вирус гриппа.

Подробнее — в материале RT.

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