Эксперт рассказал, как проверяют на коронавирус

Врач-терапевт, профессор РНИМУ имени Пирогова Александр Карабиненко рассказал, как проверяют на коронавирус.

«Если пациент пришёл с такими симптомами, как насморк, кашель, недомогание, озноб, то первым делом врач измеряет ему температуру, осматривает горло, слушает лёгкие на наличие хрипов, оценивает общее состояние больного», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, также врач спрашивает, не посещал ли пациент в последние 14 дней Китай или не контактировал ли с кем-то из этой страны. Затем человека отправляют на анализы, рентген грудной клетки.

Если врач-терапевт сомневается в диагнозе, то пациента могут направить и к другим специалистам, к примеру, к отоларингологу.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию с отменой туров в Китай.