В Томской области направят 1,2 млрд рублей на обеспечение льготными лекарствами в 2020 году

Короткая ссылка
В Томской области выделят более 1,2 млрд рублей на обеспечение льготными лекарствами в 2020 году.
В Томской области направят 1,2 млрд рублей на обеспечение льготными лекарствами в 2020 году
  • © Денис Абрамов
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на областную администрацию.

Расходы регионального бюджета составят 855,7 млн рублей, федерального — 390,6 млн.

«В 2019-м льготные лекарственные препараты получили более 72 тыс. жителей региона. В том числе 116 пациентов, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, получили необходимые им лекарства на 147,4 млн рублей», — заявила глава комитета организации лекарственного обеспечения Елена Потягайлова.

Кроме того, в прошлом году по федеральной программе «12 высокозатратных нозологий» лекарства получили 998 жителей области. Сумма составила 386,7 млн рублей.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о финансировании сферы здравоохранения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить