В Томской области направят 1,2 млрд рублей на обеспечение льготными лекарствами в 2020 году

В Томской области выделят более 1,2 млрд рублей на обеспечение льготными лекарствами в 2020 году.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на областную администрацию.

Расходы регионального бюджета составят 855,7 млн рублей, федерального — 390,6 млн.

«В 2019-м льготные лекарственные препараты получили более 72 тыс. жителей региона. В том числе 116 пациентов, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, получили необходимые им лекарства на 147,4 млн рублей», — заявила глава комитета организации лекарственного обеспечения Елена Потягайлова.

Кроме того, в прошлом году по федеральной программе «12 высокозатратных нозологий» лекарства получили 998 жителей области. Сумма составила 386,7 млн рублей.

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