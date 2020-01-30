Арестован обвиняемый в покушении на убийство женщины в Соликамске

Короткая ссылка
Суд в Пермском крае арестовал 41-летнего жителя Соликамска, обвиняемого в покушении на убийство с особой жестокостью. Об этом сообщили в главке регионального Следственного комитета России.
Арестован обвиняемый в покушении на убийство женщины в Соликамске
  • РИА Новости

«Ранее судимому 41-летнему жителю города Соликамска предъявлено обвинение в совершении преступления... Покушение на убийство, совершённое с особой жестокостью... Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в Минздраве Пермского края сообщили о намерении эвакуировать пострадавшую для лечения в ожоговый центр Перми.

По версии следствия, вечером 27 января мужчина пришёл в магазин, где работала знакомая ему женщина, и во время разговора с ней облил потерпевшую бензином и поджёг, после чего скрылся. Женщина получила ожоги 35% тела. Впоследствии мужчину задержали.

Издание «Взгляд» также передавало, что на Камчатке возбудили дело в отношении 64-летнего мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения выстрелил из ружья в 44-летнего сына своей сожительницы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить