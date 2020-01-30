Арестован обвиняемый в покушении на убийство женщины в Соликамске

Суд в Пермском крае арестовал 41-летнего жителя Соликамска, обвиняемого в покушении на убийство с особой жестокостью. Об этом сообщили в главке регионального Следственного комитета России.

«Ранее судимому 41-летнему жителю города Соликамска предъявлено обвинение в совершении преступления... Покушение на убийство, совершённое с особой жестокостью... Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в Минздраве Пермского края сообщили о намерении эвакуировать пострадавшую для лечения в ожоговый центр Перми.

По версии следствия, вечером 27 января мужчина пришёл в магазин, где работала знакомая ему женщина, и во время разговора с ней облил потерпевшую бензином и поджёг, после чего скрылся. Женщина получила ожоги 35% тела. Впоследствии мужчину задержали.

Издание «Взгляд» также передавало, что на Камчатке возбудили дело в отношении 64-летнего мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения выстрелил из ружья в 44-летнего сына своей сожительницы.