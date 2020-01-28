Получившую ожоги при нападении в Соликамске женщину отправят в Пермь

Жительницу Соликамска, госпитализированную с ожогами 35% тела после того, как знакомый облил её бензином и поджёг, планируют отправить для лечения в Пермь. Об этом сообщила глава Минздрава Пермского края Оксана Мелехова.

«На данный момент пострадавшую готовят к эвакуации в ожоговый центр Перми», — написала министр в своём Instagram.

Она подчеркнула, что врачи делают всё возможное для спасения жизни пострадавшей.

Ранее следователи задержали подозреваемого — ранее судимого 41-летнего мужчину, в отношении которого возбудили уголовное дело о покушении на убийство, совершённое с особой жестокостью.

По версии следствия, вечером 27 января мужчина пришёл в магазин, где работала знакомая ему женщина, и во время разговора с ней облил потерпевшую бензином и поджёг, после чего скрылся.

Издание «Взгляд» также передавало, что на Камчатке возбудили дело в отношении 64-летнего мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения выстрелил из ружья в 44-летнего сына своей сожительницы.