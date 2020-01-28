Задержан подозреваемый в покушении на убийство женщины в Соликамске

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Следственное управление Следственного комитета России по Пермскому краю возбудило уголовное дело в отношении ранее судимого 41-летнего жителя города Соликамска, который подозревается в покушении на убийство, совершённое с особой жестокостью.
Задержан подозреваемый в покушении на убийство женщины в Соликамске
  • РИА Новости

По данным следствия, вечером 27 января подозреваемый пришёл в магазин, где работала его знакомая.

Во время разговора с ней подозреваемый облил потерпевшую бензином и поджёг. После этого мужчина сбежал, но впоследствии был задержан.

В краевой больнице имени Вагнера в городе Березники сообщили РИА Новости, что пострадавшая женщина находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

«Состояние женщины тяжёлое, сейчас она находится в реанимации», — цитирует агентство сообщение.

Отмечается, что пострадавшая получила ожоги 35% тела.

В ноябре URA.RU сообщало, что в Пермском крае арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве беременной жены и трёхлетнего сына.

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