Задержан подозреваемый в покушении на убийство женщины в Соликамске

Следственное управление Следственного комитета России по Пермскому краю возбудило уголовное дело в отношении ранее судимого 41-летнего жителя города Соликамска, который подозревается в покушении на убийство, совершённое с особой жестокостью.

По данным следствия, вечером 27 января подозреваемый пришёл в магазин, где работала его знакомая.

Во время разговора с ней подозреваемый облил потерпевшую бензином и поджёг. После этого мужчина сбежал, но впоследствии был задержан.

В краевой больнице имени Вагнера в городе Березники сообщили РИА Новости, что пострадавшая женщина находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

«Состояние женщины тяжёлое, сейчас она находится в реанимации», — цитирует агентство сообщение.

Отмечается, что пострадавшая получила ожоги 35% тела.

В ноябре URA.RU сообщало, что в Пермском крае арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве беременной жены и трёхлетнего сына.