Задержан подозреваемый в покушении на убийство женщины в Соликамске
- РИА Новости
По данным следствия, вечером 27 января подозреваемый пришёл в магазин, где работала его знакомая.
Во время разговора с ней подозреваемый облил потерпевшую бензином и поджёг. После этого мужчина сбежал, но впоследствии был задержан.
В краевой больнице имени Вагнера в городе Березники сообщили РИА Новости, что пострадавшая женщина находится в реанимации в тяжёлом состоянии.
«Состояние женщины тяжёлое, сейчас она находится в реанимации», — цитирует агентство сообщение.
Отмечается, что пострадавшая получила ожоги 35% тела.
В ноябре URA.RU сообщало, что в Пермском крае арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве беременной жены и трёхлетнего сына.