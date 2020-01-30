Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Постановление опубликовано на сайте кабмина.

«Установить с 1 февраля 2020 года коэффициент индексации 1,030 для выплат, пособий и компенсаций», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что, согласно президентскому законопроекту о поправке к Конституции, в основном законе страны будет закреплена регулярная индексация пенсий в России.

Министерство финансов России также уточнило стоимость реализации мер из послания Путина Федеральному собранию до 2024 года. Речь идёт о 4 трлн 128,2 млрд рублей. Министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что эти дополнительные расходы не окажут влияния на бюджетную и макроэкономическую стабильность.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить