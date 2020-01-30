Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.

Постановление опубликовано на сайте кабмина.

«Установить с 1 февраля 2020 года коэффициент индексации 1,030 для выплат, пособий и компенсаций», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что, согласно президентскому законопроекту о поправке к Конституции, в основном законе страны будет закреплена регулярная индексация пенсий в России.

Министерство финансов России также уточнило стоимость реализации мер из послания Путина Федеральному собранию до 2024 года. Речь идёт о 4 трлн 128,2 млрд рублей. Министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что эти дополнительные расходы не окажут влияния на бюджетную и макроэкономическую стабильность.