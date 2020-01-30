В России разрешили охотиться с луком и арбалетом

Короткая ссылка
В России вступили в силу поправки к закону «Об оружии», которые разрешают охотиться с луком и арбалетом.
В России разрешили охотиться с луком и арбалетом
  • © Вера Костамо
  • РИА Новости

Об этом информирует «Коммерсантъ».

Уточняется, что для использования лука и арбалета при охоте необходимо получить охотничий билет и разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, которое выдают при наличии лицензии на его приобретение.

Отмечается, что оружие должно быть поставлено на учёт в Росгвардии.

«Законопроектом предлагается установить правовой режим оборота охотничьих луков, фактически аналогичный правилам оборота охотничьего огнестрельного оружия, что обеспечивает контроль за оборотом охотничьих луков с момента их продажи», — говорится в пояснительной записке.

Документ был подписан президентом России Владимиром Путиным в начале августа 2019 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить