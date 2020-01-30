В России разрешили охотиться с луком и арбалетом

В России вступили в силу поправки к закону «Об оружии», которые разрешают охотиться с луком и арбалетом.

Об этом информирует «Коммерсантъ».

Уточняется, что для использования лука и арбалета при охоте необходимо получить охотничий билет и разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, которое выдают при наличии лицензии на его приобретение.

Отмечается, что оружие должно быть поставлено на учёт в Росгвардии.

«Законопроектом предлагается установить правовой режим оборота охотничьих луков, фактически аналогичный правилам оборота охотничьего огнестрельного оружия, что обеспечивает контроль за оборотом охотничьих луков с момента их продажи», — говорится в пояснительной записке.

Документ был подписан президентом России Владимиром Путиным в начале августа 2019 года.