В России разрешили охотиться с луком и арбалетом
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- РИА Новости
Об этом информирует «Коммерсантъ».
Уточняется, что для использования лука и арбалета при охоте необходимо получить охотничий билет и разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, которое выдают при наличии лицензии на его приобретение.
Отмечается, что оружие должно быть поставлено на учёт в Росгвардии.
«Законопроектом предлагается установить правовой режим оборота охотничьих луков, фактически аналогичный правилам оборота охотничьего огнестрельного оружия, что обеспечивает контроль за оборотом охотничьих луков с момента их продажи», — говорится в пояснительной записке.
Документ был подписан президентом России Владимиром Путиным в начале августа 2019 года.