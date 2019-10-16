В Тюменской области возбудили более 230 уголовных дел об экологических преступлениях с начала года

Короткая ссылка
В Тюменской области возбудили более 230 уголовных дел об экологических преступлениях за девять месяцев 2019 года, сообщает Nashgorod.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.
В Тюменской области возбудили более 230 уголовных дел об экологических преступлениях с начала года
  • РИА Новости

Большая часть из них — 169 — связаны с незаконной рубкой лесных насаждений. Второе место занимает незаконная охота (35). Ещё пять дел возбуждено за незаконную добычу или оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, занесённых в Красную книгу России.

За январь — сентябрь экологии региона причинили ущерб в размере более 109 млн рублей. Предъявлены иски о возмещении вреда на 42 млн рублей, из них 9,6 млн уже возмещено.

В суды передано 90 уголовных дел.

Ранее издание Rostovgazeta.ru сообщало, что в Ростовской области у браконьеров изъяли рыбу стоимостью 3 млн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить