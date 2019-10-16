В Тюменской области возбудили более 230 уголовных дел об экологических преступлениях с начала года
- РИА Новости
Большая часть из них — 169 — связаны с незаконной рубкой лесных насаждений. Второе место занимает незаконная охота (35). Ещё пять дел возбуждено за незаконную добычу или оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, занесённых в Красную книгу России.
За январь — сентябрь экологии региона причинили ущерб в размере более 109 млн рублей. Предъявлены иски о возмещении вреда на 42 млн рублей, из них 9,6 млн уже возмещено.
В суды передано 90 уголовных дел.
Ранее издание Rostovgazeta.ru сообщало, что в Ростовской области у браконьеров изъяли рыбу стоимостью 3 млн рублей.