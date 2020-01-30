Власти Хабаровска призвали не поддаваться панике и не скупать маски

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В аптеках Хабаровска резко вырос спрос на медицинские маски, сообщает пресс-служба правительства региона.
Власти Хабаровска призвали не поддаваться панике и не скупать маски
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«Установлены факты единовременных покупок больших партий масок», — отмечается на сайте.

В правительстве отмечают, что люди стараются обезопасить себя на перспективу, хотя в этом нет никакой необходимости.

«Просим жителей края сохранять благоразумие и не поддаваться панике», — говорится в сообщении.

В Министерстве здравоохранения региона сообщили, что в краевой аптечной сети имеется около 20 тыс. масок. Ещё 13 тыс. хранится в аптеке краевого консультативно-диагностического центра.

Ранее сообщалось, что в качестве меры по предотвращению проникновения нового типа коронавируса в Россию в пяти регионах Дальнего Востока продлят закрытие пунктов пропуска на границе с Китаем для автомобильного и пешеходного сообщения

Общее число погибших от последствий заболевания новым коронавирусом в Китае достигло 170, первый случай заражения зафиксирован в Тибете.

Российские туристы, прибывшие из Китая, прокомментировали ситуацию с распространением коронавируса.

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