Власти Хабаровска призвали не поддаваться панике и не скупать маски

В аптеках Хабаровска резко вырос спрос на медицинские маски, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Установлены факты единовременных покупок больших партий масок», — отмечается на сайте.

В правительстве отмечают, что люди стараются обезопасить себя на перспективу, хотя в этом нет никакой необходимости.

«Просим жителей края сохранять благоразумие и не поддаваться панике», — говорится в сообщении.

В Министерстве здравоохранения региона сообщили, что в краевой аптечной сети имеется около 20 тыс. масок. Ещё 13 тыс. хранится в аптеке краевого консультативно-диагностического центра.

Ранее сообщалось, что в качестве меры по предотвращению проникновения нового типа коронавируса в Россию в пяти регионах Дальнего Востока продлят закрытие пунктов пропуска на границе с Китаем для автомобильного и пешеходного сообщения.

Общее число погибших от последствий заболевания новым коронавирусом в Китае достигло 170, первый случай заражения зафиксирован в Тибете.

Российские туристы, прибывшие из Китая, прокомментировали ситуацию с распространением коронавируса.