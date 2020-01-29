Прибывшие из Китая туристы прокомментировали ситуацию с распространением коронавируса

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Российские туристы, прибывшие из Китая, прокомментировали ситуацию с распространением коронавируса.
Прибывшие из Китая туристы прокомментировали ситуацию с распространением коронавируса
  • Reuters

«Должны были 9 февраля вернуться, на 18 дней была путёвка. Пробыли там пять дней. Принудительная эвакуация. Мы этому рады, что нас эвакуировали. За жизнь переживали, риски есть. Маски нигде не купишь, везде в аптеках всё это раскуплено», — заявил в беседе с телеканалом «360» один из туристов.

По словам другого путешественника, всё закрыто и делать там совершенно нечего.

Ещё одна туристка рассказала, что уехала по расписанию, но отдых всё равно не задался.

«Погода не задалась. По мере возможности гуляли. А потом сразу всё перекрыли, все общественные места. Два дня сидели в отеле», — пояснила она.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию с отменой туров в Китай.

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