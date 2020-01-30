Пищевое отравление получили 34 ученика якутского лицея-интерната, сообщает республиканский отдел Роспотребнадзора. Начато расследование инцидента.

Как уточнили в ведомстве, учащиеся обратились за медицинской помощью 29 января.

«У всех детей наблюдается лёгкая клиническая картина, госпитализированных нет. На сегодня самочувствие у большинства удовлетворительное. У заболевших произведён забор биологического материала для бактериологического и ПЦР-исследования», — говорится в сообщении.

В пищеблоке школы отобрали смывы с поверхностей, образцы готовой продукции, сырья, биоматериал у персонала.

Ранее в прокуратуре сообщали, что за помощью в медучреждения Кизляра с симптомами кишечной инфекции обратились 310 человек, из них 164 были госпитализированы. 20 января число госпитализированных с отравлением в Кизляре достигло 193.

В ходе проверки было установлено, что инфекция возникла из-за плохого качества воды в водопроводной сети после устранения коммунальной аварии.