Пищевое отравление получили 34 ученика якутского лицея-интерната

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Пищевое отравление получили 34 ученика якутского лицея-интерната, сообщает республиканский отдел Роспотребнадзора. Начато расследование инцидента.
Пищевое отравление получили 34 ученика якутского лицея-интерната
  • РИА Новости

Как уточнили в ведомстве, учащиеся обратились за медицинской помощью 29 января.

«У всех детей наблюдается лёгкая клиническая картина, госпитализированных нет. На сегодня самочувствие у большинства удовлетворительное. У заболевших произведён забор биологического материала для бактериологического и ПЦР-исследования», — говорится в сообщении.

В пищеблоке школы отобрали смывы с поверхностей, образцы готовой продукции, сырья, биоматериал у персонала.

Ранее в прокуратуре сообщали, что за помощью в медучреждения Кизляра с симптомами кишечной инфекции обратились 310 человек, из них 164 были госпитализированы. 20 января число госпитализированных с отравлением в Кизляре достигло 193.

В ходе проверки было установлено, что инфекция возникла из-за плохого качества воды в водопроводной сети после устранения коммунальной аварии.

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