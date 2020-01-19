Прокуратура назвала причину массового отравления жителей Кизляра

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Прокуратура Дагестана по итогам проверки сообщила, что причиной массового отравления жителей города Кизляра стала некачественная вода, попавшая к людям после устранения аварии на водопроводе.
Прокуратура назвала причину массового отравления жителей Кизляра
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба надзорного ведомства.

Отмечается, что из-за вспышки кишечной инфекции госпитализированы 164 человека. Всего за помощью в медучреждения с симптомами кишечной инфекции обратились 310 человек.

«Проверка показала, что инфекция возникла по причине ненадлежащего качества воды в водопроводной сети водонасосной станции № 4 Кизляра...» — заявили в прокуратуре.

В пресс-службе добавили, что это было обусловлено некачественным устранением прорывов водопроводной линии.

В городе приняли меры по локализации распространения инфекции, обеззараживанию водопроводных сетей. Также проводятся работы по укладке дополнительной линии водопровода.

При этом прокуратура внесла представление главе Кизляра. Также в суд направили семь исков к ОАО «Горводопровод».

Ранее сообщалось о 133 госпитализированных с отравлением в Кизляре.

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