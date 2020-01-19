Прокуратура назвала причину массового отравления жителей Кизляра
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- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба надзорного ведомства.
Отмечается, что из-за вспышки кишечной инфекции госпитализированы 164 человека. Всего за помощью в медучреждения с симптомами кишечной инфекции обратились 310 человек.
«Проверка показала, что инфекция возникла по причине ненадлежащего качества воды в водопроводной сети водонасосной станции № 4 Кизляра...» — заявили в прокуратуре.
В пресс-службе добавили, что это было обусловлено некачественным устранением прорывов водопроводной линии.
В городе приняли меры по локализации распространения инфекции, обеззараживанию водопроводных сетей. Также проводятся работы по укладке дополнительной линии водопровода.
При этом прокуратура внесла представление главе Кизляра. Также в суд направили семь исков к ОАО «Горводопровод».
Ранее сообщалось о 133 госпитализированных с отравлением в Кизляре.