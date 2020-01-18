Число госпитализированных с отравлением в Кизляре увеличилось до 133
- РИА Новости
«В ЦГБ Кизляра остаются на лечении 133 человека», — цитирует ТАСС пресс-службу республиканского Минздрава.
Отмечается, что среди госпитализированных 70 детей.
Также уточняется, что все пациенты находятся в состоянии лёгкой и средней степени тяжести.
Ранее управление Роспотребнадзора по Дагестану предписало больнице в Кизляре провести экстренную иммунизацию пациентов против дизентерии в связи с выявлением данных бактерий у госпитализированных с острой кишечной инфекцией жителей города.