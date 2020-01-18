Число госпитализированных с отравлением в Кизляре увеличилось до 133

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Число людей, госпитализированных с острой кишечной инфекцией в дагестанском Кизляре, возросло до 133.
Число госпитализированных с отравлением в Кизляре увеличилось до 133
  • РИА Новости

«В ЦГБ Кизляра остаются на лечении 133 человека», — цитирует ТАСС пресс-службу республиканского Минздрава.

Отмечается, что среди госпитализированных 70 детей.

Также уточняется, что все пациенты находятся в состоянии лёгкой и средней степени тяжести.

Ранее управление Роспотребнадзора по Дагестану предписало больнице в Кизляре провести экстренную иммунизацию пациентов против дизентерии в связи с выявлением данных бактерий у госпитализированных с острой кишечной инфекцией жителей города.

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