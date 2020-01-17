Число госпитализированных с кишечной инфекцией в Дагестане возросло

В Дагестане в городе Кизляре число граждан, госпитализированных с острой кишечной инфекцией, возросло до 124. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя регионального Роспотребнадзора.

РИА Новости

«В больнице 124 человека», — заявили в управлении. Ранее сообщалось, что из-за острой кишечной инфекции в больницу Кизляра были доставлены 102 человека. В числе госпитализированных порядка 50 детей.