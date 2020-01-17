Число госпитализированных с кишечной инфекцией в Дагестане возросло

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В Дагестане в городе Кизляре число граждан, госпитализированных с острой кишечной инфекцией, возросло до 124. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя регионального Роспотребнадзора.
Число госпитализированных с кишечной инфекцией в Дагестане возросло
  • РИА Новости

«В больнице 124 человека», — заявили в управлении.

Ранее сообщалось, что из-за острой кишечной инфекции в больницу Кизляра были доставлены 102 человека.

В числе госпитализированных порядка 50 детей.

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