Число госпитализированных с кишечной инфекцией в Дагестане возросло
В Дагестане в городе Кизляре число граждан, госпитализированных с острой кишечной инфекцией, возросло до 124. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя регионального Роспотребнадзора.
- РИА Новости
«В больнице 124 человека», — заявили в управлении.
Ранее сообщалось, что из-за острой кишечной инфекции в больницу Кизляра были доставлены 102 человека.
В числе госпитализированных порядка 50 детей.
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