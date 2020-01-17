Роспотребнадзор предписал провести в Кизляре иммунизацию от дизентерии

Управление Роспотребнадзора по Дагестану предписало больнице в Кизляре провести экстренную иммунизацию пациентов против дизентерии в связи с выявлением данных бактерий у госпитализированных с острой кишечной инфекцией жителей города.

«По предварительным данным эпидрасследования, предполагаемым фактором передачи инфекции явилась загрязнённая питьевая вода, подаваемая населению с грубыми нарушениями санитарного законодательства. Из отобранных десяти проб водопроводной воды из эпидочагов ни одна не отвечает гигиеническим требованиям», — говорится в заявлении ведомства.

По итогам проверки было установлено, что обеззараживание питьевой воды, подаваемой населению, проходило неэффективно, водонасосные станции не были оборудованы установками по водоподготовке и хлорирование проводилось «примитивным способом».

«С целью активного выявления больных... управлением даны предписания ГБУ РД «ЦГБ города Кизляра» о проведении подворных обходов, фагирования бактериофагом, а также об экстренной иммунизации против гепатита А, брюшного тифа и дизентерии подлежащих контактов», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

ОАО «Горводпровод» Кизляра также предписано провести ревизию, ремонт и дезинфекцию всех водопроводных сетей.

Ранее число госпитализированных с острой кишечной инфекцией в Кизляре возросло до 124, включая 64 детей.