Число госпитализированных с отравлением в Кизляре достигло 193

В Дагестане в городе Кизляре число госпитализированных с кишечной инфекцией увеличилось до 193. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Отмечается, что соответствующие данные были представлены главным врачом Кизлярской центральной больницы на заседании оперативного штаба 20 января.

«С 6 по 20 января в больницу госпитализированы 193 человека, из них 103 — дети, ещё четыре человека находятся в больницах Тарумовского района», — заявили в администрации.

Ранее в прокуратуре сообщали, что за помощью в медучреждения Кизляра с симптомами кишечной инфекции обратились 310 человек, из них 164 были госпитализированы.

В ходе проверки было установлено, что инфекция возникла из-за плохого качества воды в водопроводной сети после устранения коммунальной аварии.