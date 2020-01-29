В Петербурге разработали план по профилактике коронавируса

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В Санкт-Петербурге рассказали о разработке плана по предупреждению распространения коронавируса.
В Петербурге разработали план по профилактике коронавируса
  • © Zamir Usmanov/Russian Look
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Nation News.

Начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Лариса Соловьёва заявила, что в настоящий момент специалисты начали работу по обучению работников скорой помощи и сотрудников больниц необходимым действиям с пациентами, заразившимися коронавирусом.

По её словам, пациентов с подозрением на заболевание планируют доставлять в больницу Боткина, которая имеет самое хорошее оснащение.

В случае угрозы заболевания для медицинских работников разработан конкретный план действий.

«Что вызывает подозрения: очень высокая температура, чаще сухой кашель, сдавленность грудной клетки», — подчеркнула Соловьёва.

К настоящему времени Роспотребнадзор не зафиксировал случаев заражения новым коронавирусом в России.

Ранее президент Национальной медицинской палаты детский хирург Леонид Рошаль в беседе с «Парламентской газетой» оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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