В Петербурге разработали план по профилактике коронавируса
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Об этом сообщает Nation News.
Начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Лариса Соловьёва заявила, что в настоящий момент специалисты начали работу по обучению работников скорой помощи и сотрудников больниц необходимым действиям с пациентами, заразившимися коронавирусом.
По её словам, пациентов с подозрением на заболевание планируют доставлять в больницу Боткина, которая имеет самое хорошее оснащение.
В случае угрозы заболевания для медицинских работников разработан конкретный план действий.
«Что вызывает подозрения: очень высокая температура, чаще сухой кашель, сдавленность грудной клетки», — подчеркнула Соловьёва.
К настоящему времени Роспотребнадзор не зафиксировал случаев заражения новым коронавирусом в России.
Ранее президент Национальной медицинской палаты детский хирург Леонид Рошаль в беседе с «Парламентской газетой» оценил ситуацию с распространением коронавируса.