ФСБ выявила ещё один рассылавший сообщения о минировании сервис

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В ФСБ России сообщили, что обнаружен ещё один сервис, с которого велась рассылка сообщений о минировании, — швейцарский Protonmail.
ФСБ выявила ещё один рассылавший сообщения о минировании сервис
  • РИА Новости

«С 24 января анонимными пользователями для продолжения преступной деятельности используется почтовый сервис Protonmail.com (Швейцария). Аналогичные сообщения с угрозами минирования поступили на электронные адреса судов в четырёх субъектах России. В текстах также указывались якобы заминированные 830 объектов социальной и транспортной инфраструктуры», — цитирует РИА Новости сообщение ФСБ.

Отмечается, что Роскомнадзор и Генпрокуратура «с 29 января осуществляют ограничение доступа на территории России к Protonmail.com».

Ранее сообщалось, что найден сервис, с которого тысячами рассылаются сообщения о минировании российских судов, школ, больниц. Как отмечалось, сервис Startmail.com находится в Нидерландах. Доступ к нему также был ограничен.

27 января десять районных судов Петербурга были эвакуированы из-за сообщений о минировании зданий.

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