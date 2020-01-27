В Петербурге эвакуируют десять судов из-за сообщений о минировании

Десять районных судов Петербурга эвакуируют из-за сообщений о минировании зданий.

Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.

«Приморский, Дзержинский, Петроградский, Смольнинский, Василеостровский, Красногвардейский, Октябрьский, Сестрорецкий, Ленинский, Петродворцовый районные суды эвакуируются», — говорится в заявлении.

Отмечается, что о минировании говорилось в присланных электронных письмах.

21 января девять районных судов Санкт-Петербурга были эвакуированы после того, как получили сообщения о минировании.

В декабре 2019 года URA.RU передавало, что в Нижневартовске эвакуировали школу из-за сообщения о взрывном устройстве.