Девять судов в Петербурге эвакуировали после сообщений о минировании

Короткая ссылка
Девять районных судов Санкт-Петербурга были эвакуированы после того, как получили сообщения о минировании, два из них уже вернулись к работе.
Девять судов в Петербурге эвакуировали после сообщений о минировании
  • РИА Новости

«Петродворцовый, Октябрьский, Приморский, Ленинский, Красногвардейский, Куйбышевский, Сестрорецкий, Дзержинский, Василеостровский районные суды эвакуируются», — говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов города.

Уточняется, что на данный момент к работе вернулись Ленинский и Красногвардейский суды.

Ранее в Петербурге два районных суда получили на электронную почту письма с угрозами минирования и требованием перевести 120 биткоинов.

В декабре 2019 года URA.RU передавало, что в Нижневартовске эвакуировали школу из-за сообщения о взрывном устройстве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить