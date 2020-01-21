Девять судов в Петербурге эвакуировали после сообщений о минировании

Девять районных судов Санкт-Петербурга были эвакуированы после того, как получили сообщения о минировании, два из них уже вернулись к работе.

РИА Новости

«Петродворцовый, Октябрьский, Приморский, Ленинский, Красногвардейский, Куйбышевский, Сестрорецкий, Дзержинский, Василеостровский районные суды эвакуируются», — говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов города. Уточняется, что на данный момент к работе вернулись Ленинский и Красногвардейский суды. Ранее в Петербурге два районных суда получили на электронную почту письма с угрозами минирования и требованием перевести 120 биткоинов. В декабре 2019 года URA.RU передавало, что в Нижневартовске эвакуировали школу из-за сообщения о взрывном устройстве.