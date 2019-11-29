В Петербурге и Москве вновь эвакуируют суды из-за угрозы минирования

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Московский городской суд эвакуирует людей из здания суда, где рассматривается жалоба журналиста Ивана Голунова на бездействие СК по расследованию его дела.
В Петербурге и Москве вновь эвакуируют суды из-за угрозы минирования
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

Как передаёт Интерфакс, людей из суда эвакуируют, по громкоговорителю в суде звучит: «Просим всех сотрудников и посетителей покинуть здание в связи с чрезвычайной ситуацией».

Также из-за сообщения о минировании эвакуирован Басманный суд Москвы. Там проходило заседание по делу бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, которому вменяются хищение, растрата и легализация свыше 14 млрд рублей.

Как сообщает РИА Новости, правоохранители также проверяют Черемушкинский районный суд в Москве после анонимных сообщений с угрозой минирования.

В Петербурге два районных суда получили на электронную почту письма с угрозами минирования и требованием перевести 120 биткоинов.

«Сегодня Приморский и Выборгский районные суды получили сообщения, что в здании заложена взрывчатка. В данный момент идёт эвакуация Выборгского суда», — рассказали в пресс-службе.

В четверг, 28 ноября, несколько судов Москвы и Санкт-Петербурга были эвакуированы в связи с получением сообщения о минировании.

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