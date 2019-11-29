В Петербурге и Москве вновь эвакуируют суды из-за угрозы минирования

Московский городской суд эвакуирует людей из здания суда, где рассматривается жалоба журналиста Ивана Голунова на бездействие СК по расследованию его дела.

Как передаёт Интерфакс, людей из суда эвакуируют, по громкоговорителю в суде звучит: «Просим всех сотрудников и посетителей покинуть здание в связи с чрезвычайной ситуацией».

Также из-за сообщения о минировании эвакуирован Басманный суд Москвы. Там проходило заседание по делу бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, которому вменяются хищение, растрата и легализация свыше 14 млрд рублей.

Как сообщает РИА Новости, правоохранители также проверяют Черемушкинский районный суд в Москве после анонимных сообщений с угрозой минирования.

В Петербурге два районных суда получили на электронную почту письма с угрозами минирования и требованием перевести 120 биткоинов.

«Сегодня Приморский и Выборгский районные суды получили сообщения, что в здании заложена взрывчатка. В данный момент идёт эвакуация Выборгского суда», — рассказали в пресс-службе.

В четверг, 28 ноября, несколько судов Москвы и Санкт-Петербурга были эвакуированы в связи с получением сообщения о минировании.