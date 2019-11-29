В Петербурге и Москве вновь эвакуируют суды из-за угрозы минирования
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- РИА Новости
Как передаёт Интерфакс, людей из суда эвакуируют, по громкоговорителю в суде звучит: «Просим всех сотрудников и посетителей покинуть здание в связи с чрезвычайной ситуацией».
Также из-за сообщения о минировании эвакуирован Басманный суд Москвы. Там проходило заседание по делу бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, которому вменяются хищение, растрата и легализация свыше 14 млрд рублей.
Как сообщает РИА Новости, правоохранители также проверяют Черемушкинский районный суд в Москве после анонимных сообщений с угрозой минирования.
В Петербурге два районных суда получили на электронную почту письма с угрозами минирования и требованием перевести 120 биткоинов.
«Сегодня Приморский и Выборгский районные суды получили сообщения, что в здании заложена взрывчатка. В данный момент идёт эвакуация Выборгского суда», — рассказали в пресс-службе.
В четверг, 28 ноября, несколько судов Москвы и Санкт-Петербурга были эвакуированы в связи с получением сообщения о минировании.