В судах Москвы и Петербурга из-за «минирования» провели эвакуацию

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Несколько судов Москвы и Санкт-Петербурга были эвакуированы в связи с получением сообщения о минировании.

Как пишет ТАСС, в столице эвакуированы пять судов: анонимные сообщения поступили в Тверской, Мещанский, Басманный, Кузьминский и Останкинский районные суды.

Также сообщение о минировании поступило в 1-й Западный окружной военный суд Санкт-Петербурга, где в четверг, 28 ноября, проходили прения сторон по делу о теракте в метро 3 апреля 2017 года.

Такие же сообщения поступили в Московский районный суд Санкт-Петербурга, в Красногвардейский, Фрунзенский, Пушкинский, Кировский райсуды города.

Позднее стало известно, что информация о минировании четырёх из шести районных судов Москвы признана ложной, работу возобновили Тверской, Мещанский, Останкинский и Кузьминский суды столицы.

«Проверка завершена, подозрительных предметов не обнаружено. Угроза взрыва оказалась ложной», — заявили в пресс-службе Тверского суда.

Аналогичную информацию также сообщили в пресс-службе Останкинского суда.

Как уточняет РИА Новости, угрозы «минирования» двух судов в Санкт-Петербурге — Первого западного военного суда и Фрунзенского районного — не подтвердились.

Ранее стало известно, что представление доказательств защиты обвиняемого в хищениях при реализации проекта «Платформа» режиссёра Кирилла Серебренникова было прервано из-за эвакуации суда.

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