Прокурор просит 20 лет колонии для обвиняемой во взрыве в Петербурге

Прокурор Надежда Тихонова на заседании 2-го Западного окружного военного суда попросила назначить наказание от 20 лет заключения обвиняемым по делу о взрыве в метро в Санкт-Петербурге.

«Прошу приговорить по совокупности предъявленных обвинений с учётом частичного сложения наказаний Шохисту Каримову к 20 годам колонии общего режима и штрафу 1 млн рублей», — приводит ТАСС её слова.

По 27 лет тюремного срока просит Тихонова для Азамжона Махмудова, Махамадюсуфа Мирзаалимова, Дилмурада Муидинова, Сейфуллы Хакимова и Бахрама Эргашева. Для обвиняемого Содика Ортикова прокурор требует 28 лет колонии.

Ранее обвинение попросило суд назначить пожизненное заключение основным фигурантам теракта: Аброру и Акраму Азимовым, а также Ибрагиму и Мухамадюсупу Эрматовым.

3 апреля 2017 года в петербургском метро произошёл взрыв. В результате погибли 16 человек (включая террориста-смертника), более 50 пострадали.