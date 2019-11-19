Прокурор просит 20 лет колонии для обвиняемой во взрыве в Петербурге

Короткая ссылка
Прокурор Надежда Тихонова на заседании 2-го Западного окружного военного суда попросила назначить наказание от 20 лет заключения обвиняемым по делу о взрыве в метро в Санкт-Петербурге.
Прокурор просит 20 лет колонии для обвиняемой во взрыве в Петербурге
  • РИА Новости

«Прошу приговорить по совокупности предъявленных обвинений с учётом частичного сложения наказаний Шохисту Каримову к 20 годам колонии общего режима и штрафу 1 млн рублей», — приводит ТАСС её слова.

По 27 лет тюремного срока просит Тихонова для Азамжона Махмудова, Махамадюсуфа Мирзаалимова, Дилмурада Муидинова, Сейфуллы Хакимова и Бахрама Эргашева. Для обвиняемого Содика Ортикова прокурор требует 28 лет колонии.

Ранее обвинение попросило суд назначить пожизненное заключение основным фигурантам теракта: Аброру и Акраму Азимовым, а также Ибрагиму и Мухамадюсупу Эрматовым.

3 апреля 2017 года в петербургском метро произошёл взрыв. В результате погибли 16 человек (включая террориста-смертника), более 50 пострадали.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить