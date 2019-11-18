Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки

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Четырёх из 11 фигурантов дела о теракте в петербургском метро в 2017 году просят приговорить к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает РИА Новости.
Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки
  • РИА Новости

«Прошу признать виновными и назначить пожизненное лишение свободы Аброру и Акраму Азимовым, Мухамадюсупу и Ибрагиму Эрматовым», — заявила государственный обвинитель Надежда Тихонова.

По её словам, «общественная значимость содеянных преступлений колоссальна».

«Они были направлены на создание в обществе атмосферы страха, жёсткость посягательств сопоставима с преступлениями против мира», — отметила Тихонова.

Ранее kp.ru сообщало, что судебное заседание по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга, назначенное на 14 ноября, отложено из-за отсутствия четырёх адвокатов.

В июле специалисты признали вменяемыми всех обвиняемых в совершении теракта в метро Санкт-Петербурга.

3 апреля 2017 года в петербургском метро произошёл взрыв. В результате погибли 16 человек (включая террориста-смертника), более 50 пострадали.

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