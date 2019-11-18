Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки
- РИА Новости
«Прошу признать виновными и назначить пожизненное лишение свободы Аброру и Акраму Азимовым, Мухамадюсупу и Ибрагиму Эрматовым», — заявила государственный обвинитель Надежда Тихонова.
По её словам, «общественная значимость содеянных преступлений колоссальна».
«Они были направлены на создание в обществе атмосферы страха, жёсткость посягательств сопоставима с преступлениями против мира», — отметила Тихонова.
Ранее kp.ru сообщало, что судебное заседание по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга, назначенное на 14 ноября, отложено из-за отсутствия четырёх адвокатов.
В июле специалисты признали вменяемыми всех обвиняемых в совершении теракта в метро Санкт-Петербурга.
3 апреля 2017 года в петербургском метро произошёл взрыв. В результате погибли 16 человек (включая террориста-смертника), более 50 пострадали.